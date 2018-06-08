İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, seçim çalışmasını Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesinde sürdürdü. İYİ Parti iktidarıyla Genel Başkan Meral Akşener öncülüğünde Türkiye’yi gençlik ve bilim turizmi merkezi yapacaklarını belirten Eryılmaz, “Türk Üniversitelerine 5 yıl içinde 200 bin yabancı öğrenci çekeceğiz. Türkiye’yi dünyada bölgesel eğitim üssüne dönüştüreceğiz. Öğrenim platformları ile çok dilli, diploması akredite edilmiş uzaktan üniversite seçeneklerini uluslararası eğitim pazarına sunacağız. Uzun vadede 1 milyon öğrenci hedefimize erişeceğiz. Gençliği hedefleyen turizm programları oluşturacağız” dedi.

Ülke tanıtımı yerine, destinasyonların tanıtımına ağırlık vereceklerini kaydeden Eryılmaz, kuracakları ‘Turizm Geliştirme Fonu’nu uluslararası tanıtım ve pazarlama ile lobi faaliyetleri ve yatırım bütçelerinde destinasyonların desteklenmesi için kullanacaklarını dile getirdi. Türkiye’nin tanıtımı, turizm gelirlerinin artırılması ve yumuşak güç stratejisine uygun şekilde bu programlarda TİKA fonlarını kullanacaklarına dikkat çeken Eryılmaz, “Kültür ve Turizm Bakanlığının ve özel sektör birlik temsilcilerinin yer aldığı, ’Turizm Yüksek Kurulu’ oluşturarak; milli turizm stratejisi’nin oluşturulması yanında, siyasi, yapısal, mali sorunların yasal ve ekonomik olarak üst seviyede çözümlerini sağlayacağız, bu Kurula bağlı olarak oluşturulacak “Turizm Geliştirme Fonu”nu uluslararası tanıtım ve pazarlama ile lobi faaliyetleri ve yatırım bütçelerinde destinasyonların desteklenmesi için kullanacağız. Yat turizminin geliştirilmesine yönelik eylem planı uygulamaya geçireceğiz. Kurvaziyer turizmlerini yeniden canlandıracağız. Deniz turizmini geliştirmek için yat limanlarının yapımında devlet olarak özel sektöre gerekli kolaylıklar sağlayarak ülkemizin yat bağlama kapasitesini artıracağız. Denizyolu ile yolcu taşımacılığında gerekli altyapı çalışmaları yaparak gelişmesini sağlayacağız, kıyılarımızda deniz ve kültür turizmi açısından kurvaziyer gemilerin yanaşabileceği uygun alanlara kurvaziyer limanları yapacağız.” diye konuştu.

Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin potansiyelini değerlendireceklerini ifade eden Eryılmaz, “Termal turizm, tedavi hizmetleri, geriatri hizmetleri turizmi alanlarında kapasite geliştireceğiz, turizm gelirlerini artıracağız. Sağlık turizminde Türkiye’nin yıllık 20 milyar dolar olan hedefine ulaşabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeydeki sağlık turizmi girişimlerine yasal, mali, idari ve siyasi destek vereceğiz.İç turizmi canlandırmak üzere, turizm bölgelerindeki vatandaşlarımıza ait atıl durumdaki ikinci konutları turizme kazandıracağız.Enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Şehirlerimiz için enerji verimliliği hedefleri belirleyeceğiz. Yenilebilir Enerjiye Geçiş Programı hayata geçirilerek, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını ilk 5 yıl içinde yüzde 18’e çıkaracağız. Deniz tipi rüzgâr santralleri için altyapı çalışmaları yapacağız, sahalar belirleyeceğiz.Tüm yasal süreçler çözülmüş halde imtiyaz hakkı devri ihalesine çıkacağız. Konut ve işyerlerinin bünyelerinde kendi tüketimlerine yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmeleri halinde, vergi istisnaları uygulayacağız.” ifadelerini kullandı.