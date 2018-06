İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, zeytin politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de zeytinciliğin önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Eryılmaz, "Türkiye’de 750 bin aile toplamda ise 3 milyon insan zeytinden geçimini sağlıyor. Sadece Manisa’nın Akhisar bölgesi 14 milyon zeytin ağacı ile Türkiye’de en çok zeytin ağacı bulunan bölge. Yıllardır zeytinyağına olduğu gibi sofralık zeytine de prim bekleyen üreticiye verilen sözler tutulmuyor. Uluslararası alanda rekabet edebileceğimiz sektörlerin başında zeytin gelmesine rağmen düzelmesi gereken sorunlar hükümetin yanlış tarım politikası yüzünden her geçen gün katlanarak büyümüştür. Her geçen gün artan maliyet tablosuna her gün artan mazot fiyatları da eklendiğinde çiftçimizin sorunları gün geçtikçe büyüyor. AK Parti, zeytin fiyatlarının düşmesini istiyorsa, ithalatı serbest bırakmakla bunun gerçekleşmeyeceğini bilmeli, zeytin üreticisinin girdi maliyetlerini düşürecek önlemleri almalıdır. İthalat, zeytin üreticisini ve zeytinyağı sektörünü yok etmeye yönelik bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.