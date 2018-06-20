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20 Haziran 2018 15:51

İYİ Partili Karaçoban afetzede çiftçileri ziyaret etti

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, son günlerde etkili olan dolu ve yoğun yağışlardan dolayı zor günler geçiren afetzede çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İYİ Partili Karaçoban afetzede çiftçileri ziyaret etti

20 Haziran 2018 15:51


Manisa’da yoğun yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Manisa merkez ve ilçelerde tarım alanları büyük zarar görürken İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban çiftçilerin zor gününde yalnız bırakmayarak çaresizliklerine duyarsız kalmadı.


Karaçoban, İYİ Parti Ahmetli İlçe Başkanı Abdullah Aktuna, partililer ve Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Uysal ile birlikte Ahmetli’ye çıkarma yaptı. İlçede doğal afetten zarar gören Yaraşlı Mahallesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Karaçoban, vatandaşların sorunlarını dinledi. Karaçoban, çiftçinin zor günler geçirdiğini belirterek hükümetin üreticileri yalnız bıraktığını öne sürdü. Karaçoban, İYİ Parti iktidarında çiftçinin sadece doğal afetlerde değil yılın her gününde devletini yanında göreceğini sözlerine ekledi.




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