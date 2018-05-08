Gökhan Karaçoban partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında partililerden büyük ilgi gördü. Toplantıda neden İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Karaçoban hem Manisa’nın hem de Türkiye’nin iyi olacağını ve sandıkları patlatmaya geldiklerini dile getirdi.

Son 7 yıldır MHP’den Alaşehir Belediye başkanıyken istifa ederek İYİ Parti’den milletvekili aday adayı olan Dr. Gökhan Karaçoban İYİ Parti İl Binasında basın ve partililerle buluştu. Partililerin ve diğer milletvekili aday adaylarının da büyük ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, Gökhan Karaçoban’ın yaptığı çalışmalarıyla herkes tarafından yakından tanındığını belirterek çıktığı yolda başarılar dileyip sözü Karaçoban’a bıraktı.

"Kalben inandıklarımızı ağzımızdan da telaffuz edebileceğiz"

Aktif siyasetin içinde çok uzun zamandır yer aldığını ve farklı kademelerde görev aldığını kaydeden İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adayı Gökhan Karaçoban, “7 yıl bir ay boyunca Alaşehir Belediye Başkanlığı görevini istifamı verdiğim 26 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürdüm. Çıktığımız bu yolun Türkiye’nin kazanımları, Manisa’nın kazanımları anlamında bizleri çok daha büyük sorumluluklar, çok daha büyük görevler almaya ittiğini gördük. Üzerimize hangi aşamada ne görev düştüyse yapabilmiş olmanın kişisel tatmini içinde de İYİ Parti saflarında siyasete devam etmeyi seçtim. İçinden büyüyerek geldiğimiz siyasi duygularımızın artık hakikaten, belki yakın geçmişe kadar kilitlenmiş durumda olan, ifade edemediğimiz, ifade etmekte çok zorlandığımız duygularımızı gerçek bir platformda ortaya koymak ve kalben inandığımızı ağzımızdan da telaffuz edebilme adına Manisa milletvekili aday adayı olarak çıktım” dedi.

"Türkiye’nin önünde bir ışık var"

Belediyecilikten geldiğinin altını çizen Karaçoban, 1993 yılından beri Alaşehir ilçesinde belediye teşkilatı içinde belediye meclis üyeliği, belediye başkan yardımcılığı ve belediye başkanlığı yaptığını belirterek, Büyükşehir Yasasının sıkıntılarını çok fazla çektiklerini vurguladı. Yasanın asıl amaç ve gayesini 2014 seçimlerinden sonra iliklerine kadar yaşayan bir Manisalı olduğunu dile getiren Karaçoban, “Derdimizi anlatmaya çalıştık ama ne yazık ki niyetin farklı, uygulamanın farklı olduğu bu yerlerde bazen sesimiz cılız kaldı. Dert sadece Manisa’nın derdi değil, dert Türkiye’nin derdi. Dert insanımızın derdi. Borç batağına düşmüş, artık gırtlağına kadar gömülmüş, sağından soluna dönemeyecek hale gelmiş, ekonomide çökmüş, dış siyasette çökmüş, hiçbir şekilde kendisine milli politikalar geliştirememiş bir ülkenin mensupları olarak yaşamak zorunda bırakıldık ve mahkum edildik. Çaresizliğin ve alternatifsizliğin bu insanları büyüttüğünü ve ‘Ne yapayım yani’ anlamındaki serzenişlerle karşılaştık. Şuanda Türkiye’nin önünde bir ışık var. Türkiye’ye yeni bir güneş doğar, o çaresizliklerden, o imkansızlıklardan bu necip millet dirilmesini, küllerinden doğmasını da çok çok iyi bilir. Hem yakın cumhuriyet tarihinde hem geçmiş tarihi itibariyle bunun birçok örneklerini son derece vermiş ve bitti denen, tükendi denen yerlerden doğmayı çok iyi bilmiştir” diye konuştu.

"Ciddi bir rehberimiz var"

“Çıktığımız bu yolda artık önümüzde ciddi bir rehberimiz var” diyen Karaçoban şöyle devam etti: “Bize yol açacak ciddi büyüklerimiz var. Bu konuda kendini çok iyi yetiştirmiş dopdolu insanlarımız var. Manisa ile birlikte bütün ülke bilmelidir ki bu millet sahipsiz değildir. Bu milletin bir sahibi vardır. Hiç kimse korkmasın ve geleceğinden de ümitsiz olmasın. Artık siyasi entrikaların, komplo teorilerinin, vatandaşı yılgınlık noktasına getirdiği ve ötekileştirilmiş bir toplumun parçası yapılmak zorunda bırakılan insanların da artık isyan etme noktasına geldikleri hepimizin malumudur. Bendensin yada ötekindensin anlamında bir propagandanın artık bu ülkede yaşayan ve birçok kişinin de artık çok yakınlarından bile sakladığı düşüncesini ifade edemediği bir ortamda korku imparatorluğunun ülkemizi getirdiği noktalara bir bakınız. Önümüzde erken seçim sandığı var. Dolar bu sabah itibariyle 4,29 ama bundan bahseden yok.”

"Sandıkları patlatmaya geliyoruz"

Meral Akşener liderliğinde Türkiye’yi müreffeh hayat seviyesine ulaştıracak bir yola çıktıklarını kaydeden Karaçoban, "Ben bu yolda mücadeleye giren ve kendini deşifre etmekten ve açıkça ortaya koymaktan hiç korkmayan, yılmayan bütün arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ki, Allah inananlarla beraberdir ve hiçbir şekilde tehditlere pabuç bırakmayan, zorlamalara ve korkutulmaya zerre kadar pabuç bırakmayan bir Manisa ordusu ile beraber geliyoruz. Manisa’da bütün ilçeleriyle birlikte sandıkları patlatmaya geliyoruz ama yetmez, biz Türkiye’de sandıkları patlatmaya geliyoruz. Bu insanlarımızın artık yılgınlığını, insanımızın bıkkınlığını ve çaresizliğini dindirmek üzere geliyoruz. Onun için hepimiz hazırız. Her ne aşamada görev verilirse verilsin bunu yapmaya, buna kadir olmaya hazırız. Yola çıktığımız arkadaşlarımız konularında bilgili, deneyimli insanlardır. Hepsine şahsım adına kefil olurum. Az kaldı, Manisa bizi bekle, Türkiye bizi bekle. Manisa iyi olacak, Türkiye iyi olacak" dedi.

Düzenlenen tanıtım töreninde ayrıca 2011 yılında MHP’den milletvekili aday adayı olan ve MHP’nin Manisa Merkez İlçe eski Başkanlarından Çetin Çavdarlı da MHP’den İYİ Parti’ye geçti. Çavdarlı’nın rozetini milletvekili aday adayı Gökhan Karaçoban taktı.

Karaçoban’ın tanıtım toplantısına İYİ Parti’nin diğer milletvekili aday adaylarının yanı sıra çok sayıda partili katılarak destek verdi.