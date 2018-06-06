İnsanların birinci meselesi ekonomi. Ekonominiz bozuksa kim ne derse desin sizi dinlemiyor zaten" dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Manisa Milletvekili Gökhan Karaçoban, Manisa’da kuyumcu esnafını ziyaret etti. Esnaflarla tek tek sohbet eden İYİ Partili Karaçoban, esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında konuşan İYİ Partili Karaçoban, çalışmaların yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirterek seçmenlerin bilinçli davrandığını söyledi. Karaçoban, "Takım tutar gibi parti tutma devri geçti. ’Benim genel başkanım senin genel başkanını döver’, ’Benim genel başkanım senin genel başkanına neler söyledi’ gibi şeyler artık tatminkarlık sınırlarını aştı. İnsanların birinci meselesi ekonomi. Ekonominiz bozuksa kim ne derse desin sizi dinlemiyor zaten. Biz geçmiş 16 yıllık iktidarın neticede bıraktığı izler anlamındaki en büyük sıkıntıların ekonomide olduğunu, evini geçindirmekte, çocuğunu okul taksitini ödemekte, kirasını, elektriğini, suyunu yani asgari geçim standardını yakalamak anlamında büyük sıkıntılar çekildiğini izliyoruz. Bir de güvenlik sorunumuz var. 15 Temmuz anlamında geçirdiğimiz FETÖ olayı yaşadık. Suriye’yle ilgili, yurtdışı politikalarla olsun bir güvenlik sorunumuz var. Ama birinci sorunumuz ekonomi. Okumuş gençlerin işsizliği. Üniversiteli işsizler doğurduk. Ben Manisa seçmenini her zaman bilinçli buluyorum. Bu konuda yerel seçimlerde de genel seçimlerde de yapılmış olan daha önceki anket çalışmaları olsun diğer seçimlerde de her zaman tercihini farklı kullanabileceğini gösterdi. Türkiye’nin geleceği ve ekonomik göstergeler bakımından yeni bir nefes, yeni bir heyecan, yeni bir ruh anlamında İYİ Parti ile beraber olacağına adım gibi eminim" diye konuştu.