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13 Haziran 2018 13:32

İYİ Partili Karaçoban: "Türkiye iyi olacak"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Gökhan Karaçoban ziyaret ettiği mahallelerde ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtuluş reçetesinin kendilerinde olduğunu ve 25 Haziran sabahı Türkiye’nin çok iyi olacağını belirtti.

İYİ Partili Karaçoban:

13 Haziran 2018 13:32


İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Gökhan Karaçoban dün akşam Sancaklıbozköy, Karaoğlanlı ve Çobanisa mahallelerinde iftar sonrası ziyaretler gerçekleştirip vatandaşlarla sohbet etti. Ürettikleri meyvelerle sadece Manisa’da değil Türkiye ve dünyaya ihracat yapan 3 mahallenin kahvelerinde yoğun katılımlarla gerçekleştirilen sohbet toplantılarında konuşan Gökhan Karaçoban sözlerine güler yüzlü karşılamalar için vatandaşlara teşekkür ederek başladı.


Erken seçimin dış politikada ve ekonomik anlamdaki darboğaz ve yaşanan sıkıntılı günlerin bir ürünü olduğunu kaydeden Karaçoban, "24 Haziran’da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaşın yaşadığı sıkıntılardan kurtulmasına ve darboğazdan çıkmasına vesile olmasını yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak" dedi.


Yaşanan sıkıntılar nedeniyle her alanda bir tıkanmışlığın olduğunu ve bunun önüne geçmek adına, İYİ Parti saflarına katıldığını kaydeden Karaçoban belediyecilikte elde ettiği tecrübeleri ve birikimlerini mecliste ülke çıkarları doğrultusunda kullanmak adına milletvekili adayı olduğunu söyledi. Karaçoban, "Ülkenin ihtiyacı olan reçeteler bizdedir. Üretilmeyen bir şeye teşvik verdiğiniz sürece batarsınız. Şili’den barbunya, Kanada’dan mercimek getirirsen bu ülke kalkınamaz. Üreticimiz girdiği darboğazdan çıkamaz. Uygulanacak tarım politikaları ile hem üretici kalkınacak hem de ülkemiz yeniden kendi kendine yeten ve dünyaya katma değeri yüksek tarım ürünleri ihraç eden bir ülke haline gelecektir. Genç, dinamik ve heyecanlı ve işinde ehil kadrolarla tüm bu sorunları çözmeye talibiz. 24 Haziran seçimlerinde tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Hiç merak etmeyin Türkiye iyi olacak” diye konuştu.




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