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25 Haziran 2018 14:46

İYİ Partili Karaçoban’dan teşekkür

İYİ Parti Manisa 2.

İYİ Partili Karaçoban’dan teşekkür

25 Haziran 2018 14:46

sıra Milletvekili adayı Dr. Gökhan Karaçoban meclise gidememesine rağmen bütün çalışmalarında yer alan ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.


İYİ Parti’nin Manisa Milletvekili adayları arasında en fazla dikkat çeken isimlerden birisi olan Dr. Gökhan Karaçoban partisinin 13,7 oy alarak Manisa’da bir milletvekili çıkarması üzerine milletvekili olamadı. MHP’den 7 yıl boyunca Alaşehir Belediye Başkanlığı görevini yaptıktan sonra başkanlık görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan ve partisi tarafından 2. sıradan milletvekili adayı gösterilen Karaçoban Türkiye’nin iyi olması için çıktıkları yolda kendisine desteklerini esirgemeyen ve her türlü şartta yanında bulunan herkese teşekkür etti.




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