Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde İYİ Partililer ile Şehzadeler Belediyesine ait zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti Manisa 3’üncü sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz’ın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın karısındaki özel mülkiyete kirasını vererek kurduğu üstü kapalı stant Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından İmar Kanunu’na göre kaçak yapı olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istendi. Bunun üzerine kaldırma işlemine müdahale eden İYİ Partililer ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Zabıta personellerinden birinin standın iplerini kesmeye çalışması sırasında gerginlik artınca arbede yaşandı.

Standa gelen İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise bir yandan gerginliği yatıştırmaya çalışırken bir yandan da yapılan işin yasal olmadığı yönünde ekiplere uyarılarda bulundu. Yaşanan gerginlik üzerine bölgeye gelen Çevik Kuvvet polisleri gerginliği yatıştırdı. Zabıta ekipleri standı sökmeden olay yerinden ayrılırken, partili üyeler standa nöbet tutmaya başladı.

İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz ise yaşanan gerginlikten sonra yaptığı açıklamada, kendisinin Valilikten gereken izinleri alarak standı kurduklarını ve standın YSK’nın 332’nci maddesine göre kurulduğunu belirterek, "YSK’nın 332. Maddesinde her şey belli. Mevcut iktidar bu mübarek Ramazan gününde adaletten yoksunlar. Burası sahibinden kiralık. Parasını da peşin verdik. Fakat gelinen noktada Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler şehri Manisa’yı utandıracak şekilde burayı kaçak yapı gibi göstermek istediler. Burasının herhangi bir sabit yeri yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun maddesine uyuyoruz, ne yaya ne de taşıt trafiğini engellemiyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz iyiler hareketi olarak yılmayacağız, başaracağız.” dedi.

Açıklamanın ardından partililer stant önünde nöbet tutmaya başladı.