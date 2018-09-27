İYİ Parti'nin yeni il başkanı Eryılmaz görevi devraldı

Eryılmaz basın toplantısında yaptığı açıklamada yerel seçimlere atıfta bulunarak, “İYİ Parti'yi yerel seçimlerde hesaba katmayanlar, hesaplarının bozulacağını da farkına varsınlar” dedi.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Manisa 3. sıra milletvekili adayı olan Hasan Eryılmaz, Genel Başkan Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın atamasıyla partinin yeni Manisa İl Başkanı oldu. İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Enöz, İYİ Parti'yi Ankara'da danışman statüsüyle temsil edecek olan eski İl Başkanı Ümit Akdağ, İl Başkanı Hasan Eryılmaz, yöneticiler ve partililerin katılımıyla il binasında devir teslim töreni yapıldı.

Törende konuşan eski Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, “Partimiz kurulduğu ilk günden bu yana bütün zorlu süreçlerden geçmeyi başarmış, hala daha dimdik ayakta mücadelesini sürdüren bir parti. Yeni bir dönem başlıyor. Bu döneme herkesin tanıdığı yeni bir isimle, Hasan Eryılmaz ile devam ediyoruz. Hasan bey çok önemli görevlerde bulunmuş, Manisa'ya üst düzey hizmetler vermiş ve Manisalıların sevdiği bir insandır. Bundan sonraki İl Başkanlığı görevinde başta Hasan Eryılmaz'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

"İYİ Parti tüm zorlukları gördü, eğilmedi"

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımız Meral Akşener ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın'ın atama kararı ile Cenab-ı Allah bize İl Başkanlığı'nı nasip etti. Aklımızda olmayan bir olaydı ama şunu biliyoruz ki bu koltuk kıymetli. Bu koltukta partimizin kuruluşundan beri Manisa'ya hizmet için çalışmış, büyük zorluklarla parti binasını oluşturmuş ve bütün engellemelere rağmen Manisa'da İYİ Parti'nin bayrağını dalgalandırmış partili arkadaşlarımızın emeği var. O yüzden bu koltuk bizim için çok kıymetli. Bundan sonra da el birliğiyle milletimize ve Manisamıza hizmet etmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İYİ Parti genç bir parti, İYİ Parti heyecanlı bir parti. İYİ Parti tüm zorlukları genç yaşında görmüş ama eğilmemiş bir parti. O yüzden İYİ Parti olarak Manisa'ya, ülkemize yararlı her kararın altına imza atacağız” diye konuştu.

“Yerel seçimlerde İYİ Parti'yi hesaba katmayanların hesabı bozulacak"

Önümüzdeki yerel seçimlere de değinen İl Başkanı Hasan Eryılmaz, “Bilindiği gibi Genel Seçim sürecinden geçildi. 5 milyon insanın İYİ Parti üzerinde bir oyu var. Manisa'da da aldığımız oy gerçekten bu engellemelere rağmen güzel bir oydu ve milletvekilimizle Ankara'da temsil ediliyoruz. Birçok köklü partiden daha iyi oy aldık. Biz çıtayı önümüzdeki yerel seçimlerde daha ileriye taşıyabilme hesabı yapıyoruz ve sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bunu herkes böyle bilsin. İYİ Parti'yi yerel seçimlerde hesaba katmayanlar, hesaplarının bozulacağını da farkına varsınlar. Burada bize destek ve omuz veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Büyükşehir ve 17 ilçeye talibiz”

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise yaptığı konuşmada, “Bugün bizim için özel bir gün. Kurucusu olduğum İl Başkanlığı'nın devir teslim töreni. Gönül isterdi ki Hasan kardeşimle Ankara'da birlikte görev yapalım. Ama milletimizin takdiri, Manisa'dan bir tane vekil çıkarabildik. Büyük zorluklarla, büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Kurulduktan 6-7 ay sonra yüzde 10 rakamına ulaşabilen bir parti yoktur. Bu bir başarı öyküsüdür. Hasan Eryılmaz parti kurulmadan önce ve kurulduktan sonra bize maddi manevi destek veren bir isimdir. Genel Başkanımız Meral Akşener'in Türkiye toplantılarında da birlikte katılmıştık. Hasan Eryılmaz belediyeler konusunda oldukça tecrübeli bir isim. Önümüzde bir yerel seçim var. Manisa'da İYİ Parti olarak bu işe ne kadar arzulayarak baktığımızın resmi Hasan Eryılmaz'ın İl Başkanlığı'na atamasının yapılmış olmasıdır. Hasan Eryılmaz'ın belediye ve mahalli idare tecrübeleriyle inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde İYİ Parti olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ve 17 ilçe belediyesine talibiz. Biz kurulduktan 6 ay sonra daha teşkilatımızı tamamlamadan 130 bin oy alabilmişsek önümüzdeki 6 ay içerisinde iyi adaylarla, İYİ Partili adaylarla Büyükşehir Belediyesi'ni de, diğer 17 ilçe belediyesini de alacağımıza inanıyorum. Bu duygularla Hasan Eryılmaz kardeşimizi tebrik ediyorum, eski İl Başkanımız Ümit Akdağ ve tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hasan bey ile atama öncesi görüştüğümüzde aynı yönetim kurulunun daha da zenginleştirilip, birlikte çalışılmasını istediğini söylemişti. Şimdi biz yerel seçimler öncesinde daha da iyi bir İYİ Parti olarak Manisalıların karşısına çıkacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından program devir teslim töreni ile sona erdi.