İzmir CHP, "Adalet Yürüyüşü"ne Saruhanlı’da devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"ne Manisa’dan sonra Saruhanlı’da da devam edildi. İzmir’den başlatılan yürüyüşün Manisa’dan sonraki durağı Saruhanlı oldu. İzmir’den araçlarla gelen CHP’li grup Saruhanlı kavşağında CHP Saruhanlı İlçe Başkanlığı ve yüzlerce CHP’li tarafından karşılandı. Yürüyüşe başlamadan önce toplanan grup Saruhanlı kavşağında CHP’nin 6 okunu simgeleyen 6 tane güvercini özgürlük, bağımsızlık ve adalet talebiyle gökyüzüne bıraktı. Daha sonra 7 Eylül Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüyüş yapan grup 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Burada CHP’li grup adına CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven ve CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar basın açıklaması yaptı. CHP’li grup basın açıklamasının ardından yapılan oturma eyleminden sonra, Gaziosmanpaşa Caddesi’nde “adalet” sloganları attı. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş olaysız şekilde sona ererken, CHP’li grubun il ve ilçelerde düzenleyecekleri yürüyüşlerin ardından Gebze’de Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na katılacakları öğrenildi.

CHP’li grubun Saruhanlıdaki yürüyüşüne CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar, İzmir ve Manisa ilçe teşkilatları ve yaklaşık 500 partili katıldı.