Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 15:17

İzmir CHP’nin "Adalet Yürüyüşü" Akhisar’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"ne destek için CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından İzmir’den İstanbul’a başlatılan yürüyüş 4’üncü gününde, Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam etti.

İzmir CHP’nin

20 Haziran 2017 15:17


Sabah saat 10.30 sıralarından Akhisar şehir merkezi girişinde İzmir, Menemen, Aliağa ve Turgutlu’dan gelen partililerin oluşturduğu yaklaşık bin kişilik grup, adaleti simgeleyen terazi eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından CHP Akhisar İlçe Teşkilatına geldi. Burada mola veren grup adına birer basın açıklaması yapıldı.


Akhisar’da gerçekleşen yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Manisa CHP İl Başkanı Halil Tokul, Menemen CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, Aliağa CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Soma CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Şerif Ozan İren ve çok sayıda partili katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!