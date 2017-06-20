İzmir CHP’nin "Adalet Yürüyüşü" Akhisar’da

Sabah saat 10.30 sıralarından Akhisar şehir merkezi girişinde İzmir, Menemen, Aliağa ve Turgutlu’dan gelen partililerin oluşturduğu yaklaşık bin kişilik grup, adaleti simgeleyen terazi eşliğinde yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından CHP Akhisar İlçe Teşkilatına geldi. Burada mola veren grup adına birer basın açıklaması yapıldı.

Akhisar’da gerçekleşen yürüyüşe, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, İzmir İl Başkan Yardımcısı Okan Karlıdağ, Manisa CHP İl Başkanı Halil Tokul, Menemen CHP İlçe Başkanı Hürol Taklak, Aliağa CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, Soma CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Şerif Ozan İren ve çok sayıda partili katıldı.