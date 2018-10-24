İzmir takımları, Manisalı gençlerin peşinde

Manisa'da altyapıdaki çalışmalarıyla dikkat çeken Murat Germen Spor Kulübü'nün genç yıldızlarını Göztepe, Altay ve Altınordu başta olmak üzere birçok İzmir takımı takibe aldı.

Manisa Murat Germen Spor Kulübü'nün genç yıldızları büyük takımlar tarafından takip ediliyor. Genç yıldızları Arda Özkan ve Arda Yılmaz'ı Altınordu'ya transfer eden Manisa ekibinin genç yıldızlarını Göztepe, Altay, Altınordu başta olmak üzere birçok takım izliyor.

Tamamen altyapı düşüncesiyle çalışmalar yaptıklarını belirten Murat Germen Spor Kulübü Genel Koordinatörü Alper Dirik, “Altınordu'ya ikinci oyuncumuzu gönderdik. Daha önce Arda Özkan transferiyle bir birliktelik başlamıştı. Şimdi ise Arda Yılmaz'ı gönderdik. Elit Takımlarımızda forma giyen birçok oyuncumuz takip altında, bunu biliyoruz. İlerleyen yıllarda kulübümüzden çok daha fazla ismi çeşitli takımlara göndereceğimize inancımız tam. Bizim için 'Hayal et, İnan, Başar' felsefesi çok önemli. Bu felsefede yetiştirdiğimiz çok sayıda yeteneklerimiz mevcut. Gelişime açık oyuncularımız var. Hepsini Manisa ve Türk futboluna kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.