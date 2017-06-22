İzmirli sanatçılar Başkan Kayda’ya veda etti

Ramazan boyunca Taytan, Durasıllı, Mersinli, Sart, Adala ile Poyrazdamları Mahallelerinde ve Gümüşçayı’nda Semazenden Hacivat-Karagöze, orta oyunundan ateşbaz gösterilerine kadar geleneksel ramazan kültürünü vatandaşlara yaşatan sanatçılar, vatandaşlarla kendilerini buluşturan başta Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Salihli Belediyesi personeline teşekkür etti.

Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde, geleneksel hale getirdikleri ramazan etkinliği programlarında emeklerinden dolayı sahne alan Özel İzmir Şehir Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür eden Başkan Kayda, sanat hayatlarında başarılar diledi.