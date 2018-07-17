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17 Temmuz 2018 15:42

Jandarma çalınan aracı 24 saat geçmeden buldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde çalınan aracı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 24 saat geçmeden terk edilmiş bir vaziyette buldu.

Jandarma çalınan aracı 24 saat geçmeden buldu

17 Temmuz 2018 15:42


Turgutlu’nun Avşar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Faik Durgu’ya ait 45 TH 735 plakalı içerisinde buzdolabı ve pazarda satılmak üzere hazır olan peynir ve zeytin bulunan kamyonet kimliğini belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah kalkarak kamyonete mal yükleyip pazara gitmek için hazırlanan aile halkı kamyonetin çalındığını fark etti. Neye uğradığını şaşıran aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.


Aileden bilgileri alan jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmasına başladı. Arama ağını genişleten ekipler çalıntı aracı Turgutlu Mezbahası karşısındaki alanda terk edilmiş şekilde buldu. Jandarma olay yeri ekipleri araçta inceleme yaparken araç içerisinde bulunan buzdolabı ise başka bir bölgede bulundu. Araçları bulunan aile jandarma ekiplerine teşekkür ederken, jandarma ekiplerinin konuyla ilgili olarak incelemesi devam ediyor.




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