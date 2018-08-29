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29 Ağustos 2018 12:48

Jandarma esrara geçit vermedi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Jandarma esrara geçit vermedi

29 Ağustos 2018 12:48

Uygulamada durdurulan şüpheli araç içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Güney Mahallesi’nde yol uygulaması yaparken şüphelendikleri bir aracı da durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada araçta 526 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 867 gram daha esrar maddesi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin yaptığı kapsamlı uygulama sonrası toplamda bin 393 gram esrar ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan N.A. ve M.K. jandarmadaki sorgularının ardından adli mercilere sevk edildi.




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