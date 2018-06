Jandarma Teşkilatı 179 yaşında

Ziyarette konuşan Tuğgeneral Can, “Jandarmanın 179. kuruluş yıldönümü maksadıyla bu sene bir haftadır faaliyetlerimiz var. Jandarmamız görevinin başında, doğuda, batıda Türkiye’nin her tarafında vazifemizin başındayız. Bütün arkadaşlarımızla sizleri ziyaret ederek bu anlamlı günde bize desteklerinizden dolayı da teşekkür etmek istedik. Jandarma Genel Komutanımız adına da, selam, saygı ve sevgilerini komutanımızın iletiyoruz” diye konuştu.

Jandarmanın 179. kuruluş yıldönümünü kutlayan ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, “Jandarma Teşkilatımız 179. yılını kutlarken, gönülden bütün Türk Milletinin en iyi dileklerini ve kutlamalarını sonuna kadar hak ediyor. Her ne kadar sadece bir kurumsal yıldönümü gibi algılanıyorsa da; biz hem milletimizin büyüklüğü, hem devletimizin büyüklüğü ve kadim tarihi ile övünüyoruz. Teşkilatlarımızın 100 yılı aşkın bu yaş kutlamaları, bizim kadim devlet geleneğimizin en müşahhas göstergeleridir. Sıklıkla tekrarlıyorum, bir devlet, bir büyük devlet, bir güçlü devlet, bir gerçek devlet öncelikle vatandaşının can mal güvenliğini korumak zorunda. Bunu sağlarken, gerektiğinde güç kullanmak zorunda, ama hepsinden önemlisi, her hangi bir organizasyonun devlet olabilmesi için bu düzeni sağlarken ve güç kullanırken hukuka uyması mutlak bir zaruret. Ancak bir teşkilatlanma güç kullanırken, hukuka uyuyorsa gerçek anlamda devlet vasfı kazanır. Bu manada Türk Jandarması, kuruluşundan bu güne hukuka uygunluğu, düzgün teşkilatı, halkın içinden çıkan, onun sesini duyan, bilen, aynı lisanı, aynı gönül dilin konuşan bir teşkilat olarak, Türkiye Cumhuriyetinin gururu, gözbebeği olagelmiştir, diğer kolluk birimlerimizle birlikte. Bugün 179. Yılını kutlarken sadece Jandarmamızın değil, Türk Milletinin ve Türk Devletinin de son derece özellikli bir gününü kutladığımızı unutmamız gerekiyor. Bu 179. yıl içerisinde Türk Jandarma teşkilatında çalışan, bu teşkilatı temsil eden, bu teşkilatın görevlerini liyakatle yerine getirmesine gayret sarf eden, gerek şehit olmuş, gerekse teşkilat içerisinden ahirete intihal etmiş, tüm Türk Jandarma mensuplarımızı da rahmetle yad etmek boynumuzun borcu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti olma ve demokrasiyi geliştirme yolunda, tüm alanlarda mesafe kat ederken, genel kolluğunu ülke içerisinde asayiş ve güvenliğin tesisi, gerektiğinde terörle mücadele konusunda her geçen gün bir adım daha mesafe alarak Türk Milletinin şanına, Türk Devletinin büyüklüğüne yakışır bir başarıyı sürdüreceğini de bu vesileyle, mutlulukla ifade edebiliriz. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle beraber, bu büyük milletle beraber, bu devletin, bu milletin, öz evladı, öz teşkilatı, Jandarma teşkilatımız da, daha nice 2 yüzüncü, 3 yüzüncü, 5 yüzüncü yıllarını bu gün olduğu gibi, onurla gururla kutlar. Ben bu arada Jandarma teşkilatımıza, Manisa’da Manisa İl Jandarma Komutanlığımıza, İlçelerimizle birlikte bu vilayette düzenin, asayişin güvenliğin tesisinde birinci derecede yardımcı olan tüm hemşerilerimize de yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

Ramazan Bayramının yaklaştığına da değinen Vali Güvençer, “Başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizin, tüm milletimizin ve hatta mensubu olduğumuz tüm İslam dünyasının Ramazan bayramını da yürekten kutluyorum” diye konuştu.