Jandarmadan bayram öncesi trafik uyarısı

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ramazan bayramı öncesi vatandaşları olası trafik kazaları konusunda ilçenin tüm mahallelerine uyarıcı trafik afişleri asarak trafik kurallarına uyulması ve daha dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımı ile tüm mahalle giriş ve çıkışlarına asılan trafik uyarı afişleri ile trafik kurallarına uyulması istenirken, ayrıca mahalle kahvelerine ve vatandaşlara el afişleri dağıtıldı. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Jandarma Başçavuş Kasım Çelebi, "Ramazan Bayramı yaklaşmakta. Bu edenle elde olmayan kazalar bayramı acı içerisinde geçilmesine neden olmaktadır. Vatandaşları uyarı amaçlı afişler asarak dikkatli olmalarını sağlamayı amaçladık. Üzüntü yaşamak istemiyorsak mutlaka trafik kurallarını uyalım. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Sadece uyarılarımız bayramlar için değil her zaman geçerlidir." dedi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe içerisinde çeşitli yerlere trafik uyarı afişleri asarak vatandaşların ve sürücülerin daha dikkatli olmalarını istedi.