Jandarmadan bayram şekeri

Kula İlçesi Gökçeören Mahallesi Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri yol kontrolünde durdurdukları sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunurken kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeören Mahallesi girişinde kontrol noktası oluşturarak araçları durdurdu. Sürücüler ile araçlarda bulunanlara şeker ikram eden jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıcı broşür dağıttı. Özellikle kemer takmaları konusunda araçta bulunanları uyaran jandarma ekipleri, sürücülere de uzun yolculuklarda dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlar jandarmanın yaptığı uygulamadan memnun olduklarını belirtti.