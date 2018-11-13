Jandarmadan hırsızlık çetesine darbe

Manisa'nın 3 farklı ilçesinde 3 günde 21 iş yerini soyan hırsızlık çetesi çökertildi. Muradiye Jandarma Komutanlığı tarafından incelenen iş yeri güvenlik kameralarının ardından biri suçüstü olmak üzere gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Çetenin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde bir gecede 9 iş yerinden gelen hırsızlık ihbarının ardından harekete geçen Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri şahısları yakalamak için özel bir ekip kurarak operasyon başlattı. Şüphelilerden 4'ü ertesi gün yine aynı mevkide bir markete girmek üzereyken jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 4 zanlıdan 3'ü kaçarken, 1'i de suçüstü yakalandı. Kaçan diğer 3 şahıstan biri, gözaltına alınan kişinin ifadesi üzerine kiraladıkları ve eski mezarlık mevkisinde park ettikleri 45 AAL 509 plakalı araç içinde uyurken diğer 2 şüpheli de araç başında 11 Kasım gecesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda 9 iş yerinden hırsızlık yapıldığı 10 Kasım gecesi olaya karışan diğer 2 şahıs da Şehzadeler ilçesindeki adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Nurettin Ö., A.Ö., D.Y., Y.C.Y., Ö.C.G. ve M.Ö.'nin gözaltına alındığı olayda kullanıldığı öne sürülen araç plakasının sonundaki 9 rakamının siyah bantla kapatıldığı tespit edildi.

3 farklı ilçede 21 iş yerini soydular

Gözaltına alınan şüphelilerin Saruhanlı ilçesinde 7, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 5, Muradiye Mahallesi'nde ise 9 farklı dükkan olmak üzere toplam 21 iş yerine hırsızlık amaçlı girdikleri tespit edildi. Kiralanan araç içerisinde yapılan aramada Saruhanlı ilçesindeki bir dükkandan çalındığı belirlenen 18 adet konfeti, 160 adet meşale ve farklı eşyalar, Muradiye Mahallesi'ndeki bir marketten çalındığı tespit edilen, poşet içerisinde 75 lira bozuk para ve olayda kullanılan levye bulundu.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri Muradiye Jandarma Karakolundaki ifade işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yakalandılar

Bu arada şüphelilerin hırsızlık amaçlı geldiği bir kahvehanenin kapısını levleyle kırarak içeri girmeleri ve yine bir eczaneye girmek için olay yerine gelerek güvenlik kamerasını kırmaları da saniye saniye kaydedildi.