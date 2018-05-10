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10 Mayıs 2018 19:30

Jandarmadan motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Sart Mahallesi’nde durdurdukları motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.

Jandarmadan motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

10 Mayıs 2018 19:30


İlçe Jandarma Trafik Timleri, Sart Mahallesi’nde kask takmayan motosiklet sürücülerini uygulama noktasında durdurup, evrak kontrolü yaptı. Kaskı olmayan sürücülere Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Tamer Okuyucu tarafından kask kullanımın önemi konusunda eğitim verildi. Sürücüleri, motosiklete binerken mutlaka kask takmaları konusunda uyaran Okuyucu, sürücülere daha sonra ceza makbuzu yerine kask hediye etti.


Okuyucu, uygulamada 45 motosiklet sürücüsüne kask dağıttıklarını vurguladı.




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