Jandarmadan motosiklet sürücülerine ceza yerine kask

İlçe Jandarma Trafik Timleri, Sart Mahallesi’nde kask takmayan motosiklet sürücülerini uygulama noktasında durdurup, evrak kontrolü yaptı. Kaskı olmayan sürücülere Salihli İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Tamer Okuyucu tarafından kask kullanımın önemi konusunda eğitim verildi. Sürücüleri, motosiklete binerken mutlaka kask takmaları konusunda uyaran Okuyucu, sürücülere daha sonra ceza makbuzu yerine kask hediye etti.

Okuyucu, uygulamada 45 motosiklet sürücüsüne kask dağıttıklarını vurguladı.