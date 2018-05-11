Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Uygulamalı olarak da verilen eğitimin sonunda öğrenciler jandarma tarafından dağıtılan balonlarla eğlenceli vakitler geçirdi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu ve İlkokulunda jandarma trafik ekipleri tarafından öğrenciler trafik konusunda video destekli verilen eğitimin ardından uygulamalı olarak da trafik kuralları konusunda bilinçlendirildi.

Okulun 1. sınıf öğrencileri de okullarına gelen jandarma trafik ekiplerine şiirler okudu.

Jandarma trafik ekipleri, öğrencilere balon ve kalem hediye ederken, ekipler öğrencilere kask takmanın önemini anlattı. Jandarma Trafik ekipleri öğrencilerin anne ve babalarını alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve motosiklet kullanırken kask kullanmaları, okul servislerinde nasıl davranılması gerektiği, servislerden iniş ve binişlerde nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında öğrencilere hem uyarılarda bulundu hem de bilgilendirdi.

Alaşehir-Girelli Mahallesi Şehit Mehmet Şimşek ilk ve ortaokul öğrencileri trafik dersi sonunda jandarma ekiplerini teşekkür etti.