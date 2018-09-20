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Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci servis minibüsleri sıkı denetime alınırken, denetimlerde öğrencilerin uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrenci servis minibüsleri sıkı denetime alınırken, denetimlerde öğrencilerin uymaları gereken kurallar anlatıldı.


Jandarmanın sorumluluk bölgesinde yer alan Sart ve Kemerdamları Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri olası kazaların önüne geçmek için özellikle taşımalı eğitim öğrencilerini taşıyan minibüsleri denetledi. Jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı. Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları ve araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.


Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Jandarma olarak eğitim öğretim yılı boyunca farklı güzergahlarda denetimlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti.

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