Jandarmadan özel güvenlikçilere eğitim

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nın talimatları doğrultusunda Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren özel güvenlik personeline yönelik, Ziraat Odası Konferans Salonu’nda eğitim semineri düzenlendi.

İlçedeki özel güvenlik hizmeti veren personelin verimliliğinin arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitim semineri İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen tarafından verildi. Yüzbaşı Alşen tarafından güvenlikçilere verilen eğitim slayt gösterisi eşliğinde gerçekleştirilirken, 2 grup halinde verilen eğitimin, önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öğrenildi.