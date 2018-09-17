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Jandarmadan servis araçlarına denetim

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, okulların açılması ile birlikte öğrenci servis araçlarında denetimlere başladı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, okulların açılması ile birlikte öğrenci servis araçlarında denetimlere başladı.


Jandarma trafik ekipleri ilk uygulamayı Alaşehir-Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu öğrenci servis araçlarına yönelik yaptı. Denetimlerde, sürücü ve araç evrakları incelendi. Jandarma görevlileri, araçlara binerek öğrencilere servis araçlarını nasıl kullanacakları, araç içerisinde güvenli yolculuk hakkında bilgilendirme yaptı.


Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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