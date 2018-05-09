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09 Mayıs 2018 16:52

Jandarma’dan uygulamalı trafik eğitimi

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri Trafik Haftası nedeniyle Sarıgöl ilçesindeki, okullarda da etkinlik düzenleyerek, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Jandarma’dan uygulamalı trafik eğitimi

09 Mayıs 2018 16:52

Uygulamalı olarak da verilen eğitimin sonunda öğrenciler jandarma tarafından dağıtılan balonlarla eğlenceli vakitler geçirdi.


Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ve İlkokulunda Jandarma trafik ekipleri tarafından öğrenciler trafik konusunda video destekli verilen eğitimin ardından uygulamalı olarak da trafik kuralları konusunda bilinçlendirildi.


Jandarma Trafik Ekipleri, öğrencilere balon ve kalem hediye ederken, ekipler öğrencilere kask takmanın önemini anlattı. Jandarma Trafik ekipleri öğrencilerin anne ve babalarını alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve motosiklet kullanırken kask kullanmaları konusunda uyarmalarını konusunda öğütler verdi.


Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu Müdürü Kazım Erbay, "Trafik konusunda öğrencilerimize verilen trafik dersi yararlı oldu. Jandarma Trafik ekiplerine teşekkür ederim" dedi.




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