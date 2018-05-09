Jandarma’dan uygulamalı trafik eğitimi

Uygulamalı olarak da verilen eğitimin sonunda öğrenciler jandarma tarafından dağıtılan balonlarla eğlenceli vakitler geçirdi.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ve İlkokulunda Jandarma trafik ekipleri tarafından öğrenciler trafik konusunda video destekli verilen eğitimin ardından uygulamalı olarak da trafik kuralları konusunda bilinçlendirildi.

Jandarma Trafik Ekipleri, öğrencilere balon ve kalem hediye ederken, ekipler öğrencilere kask takmanın önemini anlattı. Jandarma Trafik ekipleri öğrencilerin anne ve babalarını alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve motosiklet kullanırken kask kullanmaları konusunda uyarmalarını konusunda öğütler verdi.

Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu Müdürü Kazım Erbay, "Trafik konusunda öğrencilerimize verilen trafik dersi yararlı oldu. Jandarma Trafik ekiplerine teşekkür ederim" dedi.