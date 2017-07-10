Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökeyüp Mahallesi’nde ikamet eden N.Ö. (57), B.Ö. (52) ve C.Ö.’ye (34) ait ikametlere operasyon düzenledi. Operasyonda C.Ö.’ye ait evin bahçesinde 5 kök Hint keneviri ele geçirilirken, B.Ö.’ye ait ikametin bahçesinde 5 kök Hint keneviri ve evde para, yüzük ve objelerden oluşan toplam 114 parça tarihi eser ile 1 adet dedektör ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Jandarma suç unsuru malzemelere el koyarken, gözaltına alınan N.Ö., B.Ö. ve C.Ö. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.