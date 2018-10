Japon firmalar yatırım için Manisa'da

Türkiye'de ve Manisa'da yatırım ortamını tanımak amacıyla Manisa'ya gelen Japon yatırımcı heyeti Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti.

İzmir Kalkınma Ajansı ve Zafer Kalkınma Ajansının organizasyonu ile Manisa'ya gelen Japan Cooperation Center for Middle East (JCCME) adlı Kamu Kurumu Genel Müdürü Mr. Takashi Oya, Müdür Ms. Wayama Takako ile UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı) Tokyo Ofisi Danışmanı Ms. Reina Maeda, boya ve kimyasal maddeler, yenilenebilir enerji, fon yönetimi, enerji üretimi, gıda ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren altı 6 özel sektör temsilcisi İstanbul, akabinde İzmir ve Manisa'yı ziyaret ederek bu illerdeki yatırım ortamını tanımaya yönelik bilgi alıyor.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Ferda Gelegen, Viyana merkezli bir teşkilat olduklarını belirterek, 1981 yılından beri Japonya'da görevde olduklarını, İstanbul'un çok dolu bir bölge olduğunu ve yatırım konusunda Japon şirketleri ülkenin değişik merkezlerine çekmek istediklerini söyledi.

Vali Gübençer Manisa'yı tanıttı

Ziyarette heyete 'hoş geldiniz' diyerek Manisa'yı tanıtan Vali Güvençer, “Manisa'da Türk devletinin kamu gücünü temsil eden kişi olarak gerek bu ziyaretiniz sırasında, gerekse bundan sonra kuracağınız iş ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti devleti adına aşmanız gereken her türlü sorunda kolaylaştırıcı, yol açıcı faktör olarak bütün gücümüzü kullanacağımızı şimdiden ifade edebilirim” dedi.

Konuk heyet katılımcılarının Manisa Organize Sanayi Bölgesinin kurulma nedenini sormaları üzerine Vali Güvençer şunları söyledi: “Organize sanayi bölgeleri her ne kadar devletin yönlendirmesi varsa da tamamıyla serbest teşebbüsün kurdukları organizasyonlar. Organize sanayi bölgeleri birer devlet kurumu değil. Liberal ekonominin kuralları çerçevesinde kuruluşları ihtiyaçlar ve imkanlar yönlendiriyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 40 yılı aşan bir geçmişi var. Gerek ekonomik alanda Türk Japon ilişkilerinin geliştirilmesi gerekse Japon yatırımcıların Manisa ile daha çok ilgilenmesi için pek çok güzel şey, duygusal ifadeler söylenebilir. Ancak olaya sadece ekonomik ve gerçekçi açıdan bakarsak Türkiye öncelikle Marmara Bölgesinden başlayarak sanayi gelişimini belli bir seviyeye getirildi. Ancak İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, sınai endüstriyel gelişimde artık marjinal noktada. Bundan sonra çok fazla devlet kararı, stratejik planlamalar, kurumsal yapılar müdahil olmasa bile doğal seyrin sonucu olarak Ege bölgesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye sınai ve endüstrisinin, teknolojinin, bilişim teknolojisinin gelişeceği özel bir bölge olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de stratejik hedefleri ve planlaması çerçevesinde bölgeyi, limanlar, demiryolları, karayolları, enerji altyapıları konusunda kamu yatırımlarıyla destekliyor ve önünü açıyor. Ayrıca bugüne kadar olduğundan çok daha fazla stratejik bir planlamayla bölgeyi yüksek teknolojik yatırımlar için kümelenmeye yöneltiyor. Bu bölgede Manisa'da Merkez olmak üzere çok kötü olmayan tarımsal kaynaklı bir sermaye birikimi, geçmişi 40-45 seneye dayanan bir endüstriyel üretim geleneği, kurumsal yapılarda endüstriyel üretimde çalışmaya alışmış bir iş gücü, aynı zamanda bu gerçeklik Türkiye dışından da çok kolaylıkla fark edilebildiği için yabancı yatırımcılarında ilgi odağı durumunda. Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgeleri içinde Manisa Organize Sanayi Bölgesinin yüksek teknoloji kullanımına ilişkin bir özel yönelimi var. Bu anlamda devlet ve üniversite de bu yönelimi ciddi anlamda destekliyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesinde beyaz eşya dediğimiz ev eşyaları, otomotiv ön planda. Ancak Manisa bütününe baktığımızda, Manisa aynı zamanda bir tarım şehri de olduğu için tarıma dayalı sanayi ve gıda sanayide ağırlıklı. Enerji yatırımlarında da hem bölge hem Manisa özel hedeflere sahip.”

Manisa ilçelerindeki Organize Sanayi Bölgelerinden de bahseden Vali Güvençer, “Üç ilçede kurulu, çalışan, büyüyen bir sanayi bölgeleri var. Bir ilçemizde ikinci sanayi bölgesi olarak zeytin ve türevleri ağırlıklı bir gıda ihtisas sanayi bölgesi var. İki ilçemizde ayrıca şu anda kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri var. Yine bir başka ilçemizde de jeotermal kaynaklı seracılık organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarına başladık” dedi.

Japon yatırımcıların ziyaretten beklentilerinin Türkiye'de ve özellikle Manisa'da yatırım yapmanın avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi edinmek olduğu, bu kapsamda Manisa Valiliği, Manisa OSB Müdürlüğü, Manisa TSO Başkanlığı, OSB'de faaliyet gösteren ve Japon Türk ortaklığı ile faaliyet gösteren Toyo Matbaa Mürekkepleri AŞ, İnci GS Yuasa Akü AŞ ve Sarten Ambalaj AŞ firmaları ile görüşmeler sağlanacağı ifade edildi.

Vali Güvençer'i ziyarete Yenilenebilir Enerji, Metal, Kimya sektöründe faaliyet gösteren Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation Alt Yapı Geliştirme Bölüm Müdürü Mr. Shingo Ishikawa, Deniz ürünler sektöründe faaliyet gösteren Onozaki Co, Ltd. Müdürü Ms. Shurei Onozaki, Fon Yönetiminde faaliyet gösteren Daiwa Capital Markets Europe Ltd. - Bahrain Branch Genel Müdürü Mr. Osamu Urata, makine, otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Rising Consultants Co.,LTD. Başkanı Mr. Takao Hayashi, Yenilenebilir enerji, güneş panelleri, enerji üretiminde faaliyet gösteren Japan Housing Services Co.,Ltd. Uluslararası İşletme Bölüm Müdürü Mr. Basem Abdullah, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Looop Inc.firmasından Mr. Yuki Sadaike, Japan Coorperation Center of Middle East (Ortadoğu Japon İşbirliği Merkezi) Genel Müdürü Mr. Takashi Oya, Yönetici Mr. Takako Wayama, United Nations Industrial Development Organization (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı Tokyo Koordinatörü Mr. Ferda Gelegen, Uzman Mr. Reina Maeda, Mitsubishi Corporation İstanbul Ana Şubesi Temsilcisi Rika Takagi, Mitsui & Co. Europe Plc İstanbul Şubesi Genel Müdürü Takeshi Hordaki, Mitsubishi Heavy İndustries Ltd. Türkiye Ofisi Genel Müdürü Ata Komral, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, İzmir Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü personeli katıldı.