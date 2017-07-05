Jeopark Belediyeler Birliği güçleniyor

Yeni aracın birliğin hizmetlerinde kullanılacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, UNESCO belgeli Kula Jeoparkı’nın yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Jeopark Belediyeler Birliği bünyesine yeni alınan aracın tanıtımı, MASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Araç tanıtımına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Burak Aslay ve Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil katıldı. Aracın hangi hizmetlerde kullanılacağı yönünde Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil’den bilgi alan Başkan Ergün, yeni aracın direksiyonuna geçerek, aracın hayırlı ve güzel hizmetlerde kullanılmasını temenni etti. Başkan Ergün, UNESCO belgeli Kula Jeoparkı’nın yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtılması için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Jeopark Belediyeler Birliği’nin kurulmasının ardından güçlenmeye de başladığını belirten Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil de, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde oluşturulan birliğimiz bütçesiyle, araç ve ekipmanlarıyla güçleniyor. 7-11 Temmuz tarihlerinde UNESCO denetim heyeti Kula ilçemize gelerek birliğin denetimini de yapacak. Türkiye’nin UNESCO belgeli tek jeoparkı olan Kula Jeoparkı’nın en iyi şekilde tanıtılması, turizme açılması için yapılan çalışmalar önemlidir. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya birliğimize destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.