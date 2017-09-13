Jeopark Belediyeler Birliği Portekiz’de konferansa katıldı

UNESCO Avrupa Jeoparklar Konferansı’na katıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Portekiz’in Azor Adasında düzenlenen ve Küresel Jeoparklar Başkanı Nickolaos Zouros’un başkanlık ettiği, 14. UNESCO Avrupa Jeoparklar Konferansı’na katıldı. ‘Jeopark ve Turizm’ başlıklı yapılan toplantıda açılış konuşmalarını, sırasıyla Avrupa Jeoparklar Koordinatörü Nickolaos Zouros, Jeopark UNESCO Temsilcisi Patrick Mckeever, Portekız UNESCO Temsilcisi Madame Ana Martinho ve son olarak Azor Adaları Enerji, Turizm Bölgesel Sekreteri Madame Marta Guerreiro yaptı. İlgililer, konuşmalarında jeopark ile ilgili genel konulara temas ettiler. İlk aradan sonra devam eden toplantıda, Prof. Patrick Mckeever, jeopark ve halkla ilişkiler konusunda çeşitli jeoparklardan örnekler vererek yerli halkın jeoparka katkısı, tanıtımı ve turizme kazandırılmasına dair bir konuşma yaptı. Prof. Nikolaos Zouros, turizmin sürdürülebilir olması açısından bölgesel değerlere kültür, tarih, geleneksel yaşantı ve el sanatlarına önem verilmesinin yanında halkla iç içe olmanın hatta birçok konuda halkı sadece jeopark değil sosyal konularda da bilinçlendirmenin gerekliliğini anlatırken, deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve ne gibi önlemler alınması gerektiği ile önceden yapılan uygulamalardan ve tatbikatlardan dolayı Midilli’de 6.3 şiddetindeki depremde maddi zarar olmasına rağmen can kaybının olmadığını vurguladı.

Üçüncü konuşmacı Albertus Salman da, ‘Green Destinations’ başlıklı konuşmasında jeopark ve yeşil alanların birlikte değerlendirilmesi gerektiği, jeopark alanlarında yapılacak bina, yol, alan çalışmalarında dokuya uygun bölgeye yabancı olmayan yatırımların yapılması ile turizme katkı sağlanacağını, bu sayede turizmin gelişeceğini ve sürdürülebilir olacağına değindi. Öğleden sonra gerçekleştirilen oturumlarda çeşitli ülkelerin temsilcileri, 15 dakikalık sürelerle hazırladıkları çalışmalarını sundular. Toplantının son gününde kültürel geziler gerçekleştirildi.