Jeopark Kula Belediyespor: 2 - Galatasaray: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 2.hafta maçında evinde konuk ettiği Galatasaray Voleybol takımına 3-2 kaybetti.

Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray voleybol takımına 3-2 kaybetti. Müsabakada 2-0 geriye düştükten sonra seyircisinin de desteği ile maça tutunan Jeopark Kula Belediyespor, disiplinli oyun anlayışıyla mücadelede eşitliği yakaladı. 2-2'lik skorun ardından taraftarları önünde üstün oyun sergilemesine rağmen müsabakayı kazanmayı başaramadı.

Müsabakaya ellerinde bir pankartla çıkan konuk ekip Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda lösemi hastalığına yenik düşerek 18 yaşında hayatını kaybeden Kulalı Galatasaray taraftarı Mehmet Anıl Bozkurt'u unutmadıklarını gösterdiler. “ Kalbimizdesin Mehmet Anıl” yazılı pankartla maça çıkan konuk ekip, bu davranışlarından ötürü büyük alkış aldı.

“İyi oynadık, fakat kazanamadık”

Müsabakanın ardından açıklama yapan Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, 2-0 geriye düşmelerine rağmen seyirci desteği ile devleşerek eşitliği yakaladıklarını, hatta maçın son sayısına kadar galibiyet inancını bırakmadıklarını söyledi. Yılmaz, “Ligin ilk haftasında Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından ikinci haftada yine ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray ile karşılaştık. Maçın ilk iki setinde 2-0 geriye düşmemize rağmen, disiplinli oyun anlayışımız ve Kulalı taraftarlarımızın büyük desteği ile setlerde eşitliği yakaladık. Beşinci sette de iyi oynamamıza rağmen müsabakada galibiyeti göğüsleyemedik. Henüz her şey bitmiş değil. Lig yeni başladı sayılır. Disiplinli oyun anlayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Kula'mızı Efeler Ligi'nde temsil etmekten gurur duyuyoruz. Galatasaray müsabakasında da bize destek olan taraftarlarımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Salon: Kula

Hakemler: Ebru Ayata, Yılmaz Duman

Jeopark Kula Belediyespor: Burak Köse, Ziga Stern, Maksim Buculjevic, Turgay Doğan, Vladimir Jekic, Selim Yıldırım (L), Baran Umut Yücel. (Demirhan Durul, Zafer Ceyhun Tendar)

Galatasaray: Selçuk Keskin, Oliver Venno, Justin Duff, Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Doğukan Ulu, Roland Gergye. (Melih Sıratca, Ufuk Minici, Muzaffer Yönet)

Setler: 21-25, 19-25, 25-23, 27-25, 17-19.

Süre: 154 dakika (32, 29, 31, 34, 28)