Jeopark Kula Belediyespor dördüncü mağlubiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta maçında kendi evinde konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımına 3-0 mağlup oldu.

Efeler Ligi'nde mücadele Eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında kendi evinde konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımına karşı 3-0 mağlup oldu. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelenin setleri 18-25, 19-25 ve 25-27'lik skorla sonuçlandı. Bu yenilgi ile Jeopark Kula Belediyespor, ligteki 4'üncü mağlubiyetini almış oldu.