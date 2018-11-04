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Jeopark Kula Belediyespor dördüncü mağlubiyetini aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi’nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta maçında kendi evinde konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımına 3-0 mağlup oldu.


Efeler Ligi'nde mücadele Eden Jeopark Kula Belediyespor, 4. hafta müsabakaları kapsamında kendi evinde konuk ettiği İkbal Afyon Belediye Yüntaş takımına karşı 3-0 mağlup oldu. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelenin setleri 18-25, 19-25 ve 25-27'lik skorla sonuçlandı. Bu yenilgi ile Jeopark Kula Belediyespor, ligteki 4'üncü mağlubiyetini almış oldu.

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