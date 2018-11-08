Jeopark Kula Belediyespor ligden çekildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Lig'inde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, maddi sıkıntılar sebebiyle ligden çekildiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Efeler Lig'inde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor yönetim kurulu, ligin ilk 4 haftasında aldığı mağlubiyetlerin ardından toplantı yaptı. Toplantıda takımın sıkıntıları ele alınırken, lig başından bu yana maddi imkansızlıklar nedeniyle çıkan problemler dolayısıyla ligden çekilme kararı alındı. 2018-2019 sezonunda Efeler Ligi'nden çekildiklerini kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, alınmış olan kararın kulübün voleybol branşına yaptığı ve yapacağı yatırımların durdurulması olarak kesinlikle algılanmaması gerektiğini ifade etti. 2018-2019 sezonunun 4.haftasında ligden çekilme kararı alarak yeni sezona daha sağlam bir yapılanmaya gidileceğinin altını çizen Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Jeopark Kula Belediyespor Kulübü olarak yapmış olduğumuz yatırımlarımızla Kula'nın adını voleybolda en iyi şekilde temsil ettiğimizi ve Kulalılara voleybol sevgisini aşıladığımızı düşünmekteyiz. 2016 yılında yapmış olduğumuz yeni yapılanmayla Jeopark Kula Belediyespor adıyla çıktığımız yolda Türkiye Voleybol Federasyonu'nun en üst ligi olan Efeler Ligi'ne yükselmemiz ve 45 Bin nüfuslu bir İlçe takımı olarak Türkiye'nin en köklü spor kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktsaş, Halkbank, Ziraat Bankası, Arkas, Maliye Piyango gibi kulüplerle verdiğimiz mücadeleyi bu başarının bir kanıtı olarak görmekteyiz. Bu süreç içerisinde kulübümüz, aldığımız başarılı sonuçlarla voleybol camiasında örnek gösterilen bir kulüp haline gelmiş olup, kendi imkanlarımızla bir İlçe takımı olarak bütçe ve kadro açısından çok güçlü rakiplerimize rağmen Türk voleyboluna yapmış olduğumuz katkı her kesimin de takdirini kazanmıştır. Şunun da bilinmesini önemle hatırlatmak isteriz. Ülkemizde voleybola gösterilen ilginin az olması sponsor arayışlarımızı olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durumu da göz önüne aldığımızda tüm arayış ve beklentilerimiz karşılıksız kalmış, ticaret, siyaset ve iş camiasından ekonomik yükümüzü kaldıracak ciddi bir sponsor bulunulamamıştır. Jeopark Kula Belediyespor Kulübümüz son yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında erkek voleybol takımızın 2018-19 yılı TVF Efeler Ligi'nde yarışmacı kimliğini dondurma kararını almıştır. Alınmış olan karar kulübümüzün voleybol branşına yaptığı ve yapacağı yatırımların durdurulması olarak kesinlikle algılanmamalıdır. Bu süreç voleybol branşımızda yeni ve sağlam bir yapılanmaya gidileceğinin bir projesidir. Sadece belirtilmiş olan sezonda erkek voleybol takımımız Efeler Ligi'nde yer almayacaktır. Bu süreç içerisinde Kula'nın yetenekli gençleri başta olmak üzere başarılı sporcular alt yapımıza kazandırılacak, yapacağımız yeni yapılanmayla alt yapısı kuvvetlenmiş olan bir takım ile yeniden voleybol camiasında yer alacağımızın bilinmesini kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”