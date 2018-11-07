Jeotermal aboneliğinde Türk Lirası dönemi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kurulduğu günden bu yana döviz üzerinden alınan jeotermal aboneliğinde bundan böyle yeni yapılan sözleşmelerde Türk Lirası üzerinden alınacak. Talep Kasım ayı meclis toplantısında Hukuk ve Tarifeler ile Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

Salihli Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda, meclis gündemine alınan 9 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Zeki Kayda, belediye araç filosuna kazandırılan hasta nakil ambulansının sağlık personeliyle birlikte vatandaşlara hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Toplantıda belediye tarafından 14 Haziran 2017 tarihi öncesi onaylanmış projesi olması şartıyla 630 kilogramlık asansörün standart ve yönetmeliklerin diğer gereklerini sağlaması şartıyla onaylanması hususu oy birliği ile kabul edilirken, Salihli Belediyesi tarafından alınan Ambulansın hizmete girmesi için hasta nakil ambulansı hizmetleri yönetmeliğinin görüşülmesi Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi. Belediye 2018 yılı gider bütçesinde ödeneği yetmeyen kalemler için ek ödenek verilmesi Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Jeotermal aboneliği için yeni yapılan sözleşmelerin Türk Lirası cinsinden yapılması talebi Hukuk ve Tarifeler ile Plan Bütçe komisyonuna havale edildi.

Öte yandan Aralık ayı meclis toplantısının ise, 4 Aralık Salı günü saat 20.00'da yapılacağı öğrenildi.