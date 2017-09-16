Judocu kuzenler Türkiye ikincisi oldu

Minikler Türkiye Judo Şampiyonası Karaman’da gerçekleştirildi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu’nda 65 ilden 873 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonaya Salihli Belediyespor’un kuzen judocuları damga vurdu. Şampiyonada Bengü Yılmaz 32 kilogramda, Ceren Yılmaz ise 36 kilogramda Türkiye ikincisi olarak, hem ailelerinin hem de Salihli’nin gururu oldu.

Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Salihli Belediyespor’dan 24 kilogramda Duygu Yılmaz Türkiye 3’üncüsü olurken, 32 kilogramda İrem Yıldız ve 46 kilogramda Abdülkadir Atılgan Türkiye 5’incisi, 48 kilogramda Kerimenur İşbecer Türkiye 7’ncisi, 36 kilogramda da Sudenaz Akgün Türkiye 9’uncusu oldu.

Salihli Belediyespor Judo Antrenörü Özlem Akın Ayaz, tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.