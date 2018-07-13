Judocular demokrasi şehitleri için mindere çıktı

Atatürk Spor Salonu’nda 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına düzenlenen judo turnuvasına 34 sıklette 150’ye yakın judocu katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalarda dereceye giren judocular, madalya ile ödüllendirdi. Judocuların ödüllerini ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu başta olmak üzere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ünveren ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek verdi. Bu anlamlı turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, “2016 yılındaki hain darbe girişimindeki şehitlerimiz anısına düzenlenen judo turnuvasında derece elde eden judocularımızı kutluyorum” dedi.

“Türk milleti, şehitlerini asla unutmayacak” diyen Kaymakam Çelenkoğlu, “Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz demokrasi şehitlerimiz anısına bisiklet turu düzenlenirken, bu yıl judo turnuvası düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.