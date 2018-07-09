Judoda Balkan Şampiyonu Yunusemre’den

Şampiyonada 32 kg Sura Nil Karasu birinci olarak takımını gururlandırırken; Sümeyye Kaya 63 kg’de ikinci, Kardelen Öztürk 40 kg’de üçüncü olarak büyük sevinç yaşattı.

Yunusemre Belediyespor judoda başarıdan başarıya koşuyor. Katıldığı turnuvalarda Manisa’yı ve Türkiye’yi temsil eden Belediyespor Judo takımı sporcuları, Karadağ’da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda dereceler elde etti. Belediyespor Judo sporcularından Sura Nil Karasu 32 kg’de birinci, Sümeyye Kaya 63 kg’de ikinci, Kardelen Öztürk 40 kg’de üçüncülük elde etti. Genç sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalan başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu güne kadar, en baştan beri Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin öncülüğünde gelecek nesiller adına tüm branşlarda sporcularımızı yetiştirmek amacıyla yola çıktık. Çocuklarımızın hem spor yapmasını sağlamak, hem de başarılı birer birey olması için çalışmalarda bulunduk. Bugün geldiğimiz noktada bu çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Judo sporcularımız kıymetli hocalarımızın özverili çalışmaları ile Karadağ’da gerçekleştirilen turnuvaya damgasını vurdu. Ben judo sporcularımızı antrenörleri ve bizlere her zaman destek veren Yunusemre Belediyespor Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederim.”