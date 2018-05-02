Judoda MOSTEM rüzgarı

Aynı okulun öğrencisi Batuhan Koçak da 66 kilogramda Türkiye 2’ncisi oldu.

28-29 Nisan 2018 tarihleri arasında Karaman Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 Öğretim Yılı Judo Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) öğrencileri önemli başarılar elde etti.

Şampiyonada Manisa’yı ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesini temsil eden sporculardan 73 kilogramda Abidin Karabulut birinci olarak Türkiye Şampiyonu olurken, 66 kilogramda yine aynı okulun öğrencisi Batuhan Koçak da Türkiye 2’ncisi olarak büyük bir başarıya imza atarak hem okullarının hem de Manisa’nın gururu oldular.