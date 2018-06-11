Judoda Türkiye şampiyonları Yunusemre’den

Başarılı judoculardan Kardelen Öztürk 40 kiloda, Sümeyye Kaya ise 63 kiloda Türkiye şampiyonu olarak takımını gururlandırdı.

Yunusemre Belediyespor judoda başarıdan başarıya koşuyor. Judo sporcuları Eskişehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Turnuvada 63 kiloda Sümeyye Kaya, 40 kiloda Kardelen Öztürk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Sura Nil Karasu 32 kiloda Türkiye ikincisi, Mehmet Alp Seçilmiş ise +73 kiloda Türkiye üçüncüsü, Ikranur Durak Türkiye beşincisi, 55 kiloda Enes Pınar Türkiye beşincisi oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, judoda başarılı dereceler elde eden sporcuları tebrik ederek, “Birçok branşta olduğu gibi judo da Türkiye şampiyonlukları elde ediyoruz. Başarılı sporcularımız ve hocalarını tebrik ederiz. Yunusemre Belediyespor olarak Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destekleri ile Türkiye dereceleri elde ederek Manisamızı tüm spor branşlarında temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.