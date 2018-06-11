Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 14:35

Judoda Türkiye şampiyonları Yunusemre’den

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Eskişehir’de yapılan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’na damga vurdu.

Judoda Türkiye şampiyonları Yunusemre’den

11 Haziran 2018 14:35

Başarılı judoculardan Kardelen Öztürk 40 kiloda, Sümeyye Kaya ise 63 kiloda Türkiye şampiyonu olarak takımını gururlandırdı.


Yunusemre Belediyespor judoda başarıdan başarıya koşuyor. Judo sporcuları Eskişehir’de düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Turnuvada 63 kiloda Sümeyye Kaya, 40 kiloda Kardelen Öztürk Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Sura Nil Karasu 32 kiloda Türkiye ikincisi, Mehmet Alp Seçilmiş ise +73 kiloda Türkiye üçüncüsü, Ikranur Durak Türkiye beşincisi, 55 kiloda Enes Pınar Türkiye beşincisi oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, judoda başarılı dereceler elde eden sporcuları tebrik ederek, “Birçok branşta olduğu gibi judo da Türkiye şampiyonlukları elde ediyoruz. Başarılı sporcularımız ve hocalarını tebrik ederiz. Yunusemre Belediyespor olarak Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destekleri ile Türkiye dereceleri elde ederek Manisamızı tüm spor branşlarında temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç