Kaçak içki, 2 çocuğu canından ediyordu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki çocuk, bir tekel bayinden aldıkları içkinin kaçak çıkması sonucu zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tekel bayinden içki alan V.B. (17) ve K.B. (15) isimli 2 çocuk, içtikleri içki sonrası zehirlenme belirtisiyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde V.B. ve K.B.'de yaklaşık 154 promil alkol tespit edildi. İki çocuğunda hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri çocukların ifadeleri doğrultusunda kaçak içki satıldığı iddia edilen tekel bayiinde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığından arama izniyle tekel bayisine operasyon düzenleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 43 adet 500 ml. pet su şişesinde rakı veya votka türü içki, 9 adet 700 cc şişe de viski, 5 adet 5 litre pet su şişesinde rakı veya votka türü içki, 5 adet 500 ml. pet su şişesinde şarap, 3 adet 1 litre cam şişede şarap, 2 adet 5 litre pet şişelerde şarap, 1 adet 700 cc şişede bandrolsüz rakı, 1 adet 1000 cc şişe de viski ve bandrolsüz alkoller ele geçirilirken, tekel bayisi işletmecisi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tekel bayi işletmecisi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.