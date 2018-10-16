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Kaçak şaraba jandarma baskını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaçak şarap üreten evlere yapılan baskında 11 bin litre şarap ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak şarap üreten evlere yapılan baskında 11 bin litre şarap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi'nde kaçak şarap üretimi yaptığı öğrenilen A.G., H.G., H.G., T.G., H.Y., ile V.G. adlı şahısların evlerine bu sabah operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda toplamda 11 bin 10 litre kaçak şarap ele geçirildi.,


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda kaçak olarak üretim yapan şüphelilere litresi 69 liradan toplam 759 bin 690 lira idari para cezası kesilirken, şaraplar yediemine teslim edildi.

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