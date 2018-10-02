Kaçırılan kızlarını arıyorlar

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde yaşayan Bircan ailesinin 14 yaşındaki kızları Fatma Bircan, 25 gün önce ailenin iddiasına göre R.C. isimli şahıs tarafından kaçırıldı. Yaşı küçük olan kızlarının hayatından endişe eden aile suç duyurusunda bulunurken, yetkililere 'kızımızı bulun' diye seslendi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi'nde ikamet eden Bircan ailesi küçük kızlarının kaçırıldığını öne sürerek, 25 gündür perişan olduklarını söyledi. Kızlarının 25 gün önce R.C. isimli şahıs tarafından kaçırıldığını iddia eden aile jandarma ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. 14 yaşındaki kızları Fatma Bircan'dan haber alamayan aile kızlarının hayatından endişe ettiklerini ifade etti.

Anne Suzan Bircan, uykularının kaçtığını ve kızının hayatından endişe ettiklerini belirterek, yetkililerden kızının bulunması için yardım istedi.

Reşit olmadığı için kızının R.C. isimli şahıs tarafından alıkonulduğunu ifade eden baba Engin Bircan ise, "Uykularımız kaçtı, kızımızın hayatından da endişe ediyoruz, yetkililere sesleniyoruz, bize yardım etsinler. Kızımın bir fotoğrafı kaldı elimizde, o adam kızımın aklını çeldi ve kaçırdı. 25 gündür uyku uyuyamıyoruz. Çalmadık kapı bırakmadık ancak sonuç alamadık. Kızımızı bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Ahmetli Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Bircan ailesi kızlarından hâlâ haber alamadı. Acılı aile yetkililerden kızlarının sağ salim bulunması için yardım istedi.

25 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Fatma Bircan'ın Kargın Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Halit Zilani Çelik Ortaokulu öğrencisi olduğu ve bu yıl 8. sınıfa geçtiği öğrenildi.