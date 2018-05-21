Kadastroda koordinat karmaşası sona erecek

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 171. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa’da Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunuldu. Milli Egemenlik Anıtına Tapu ve Kadastro İl Müdürü Hanif Sitemoğlu tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İl Müdürü Hanif Sitemoğlu’nun rahatsızlığından dolayı günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kontrol Mühendisi Atilla Develi yaptı. Kadastro Müdürlüğü olarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Develi, 171 yıllık tecrübesiyle mülkiyet ve buna ilişkin hakların tesisi ile görevli olan kurumlarının özellikle son dönemlerde teknolojik altyapısını güçlendirmesi ile sunduğu hizmet kalitesini arttırdığına dikkat çekti. Develi, “Kurumumuz, uygulamaya koyduğu Tapu Takas, E-Haciz, E-terkin, Parsel Sorgulama, E-Randevu gibi projelerle halkımızın layık olduğu en kaliteli ve hızlı hizmetleri vermeye devam etmektedir. Özellikle MEGSİS yani parsel sorgulama uygulamasıyla bini aşkın kurum ve kuruluşa ve tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz” dedi.

Manisa’da kadastro çalışmaları yüzde 100

Kurumlarının genel müdürlük seviyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde tüm birimleriyle kalite yönetim sistemi belgesini almış, alanında tek kurum olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Develi, “Tüm Türkiye’de kadastro çalışmaları yüzde 99 oranında, Manisa’da ise yüzde 100 oranında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında Alaşehir ilçesinde tamamında yenileme çalışmaları tamamlanmış, Salihli ilçesinde ise devam eden çalışmalarımız ile bu sene yenileme çalışmaları bitirilecektir. Tapu müdürlüklerimizde ise aylık bazda yüzde 99 ‘Gelen işin bitirilmesi’ oranı yakalanmış olup, hedefimiz yüzde 100 oranına ulaşmaktır. İlimizde vatandaş memnuniyeti tapu kadastro hizmetleri açısından oldukça yüksektir” diye konuştu.

Koordinat karmaşası sona erecek

2017 yılında tapu kadastro harçlarından Hazineye 11.6 milyar TL gelir aktarıldığını anlatan Develi, “Genel Müdürlüğümüzün yeni vizyonu ise 2020 yılına kadar ‘Tek koordinat, tüm Türkiye’ sloganı kapsamında tüm Türkiye’de koordinat çeşitliliğinin kaldırılarak uydu sistemlerine uyumlu koordinatlar elde edilecek. İlimizde de çalışmaların alt yapısı hazırlanmaya başlanmıştır. Tek koordinat sistemi ile zamandan, emekten ve ciddi anlamda tasarruf beklenmekte olup, koordinat karmaşasına son verilmesi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

218 orman mahallesinde çalışma

Develi, Manisa genelinde Orman Kadastro Komisyonlarınca orman dışına çıkarılan 218 mahallede yaklaşık 7 bin 500 hektar alanda hak sahipleri olan kullanıcıların hızlıca belirlenmesi için müdürlüklerince özel sektörden hizmet satın alınarak 2018 yılı içinde tamamlanması için çalışmalar başlatıldığını dile getirdi.

Develi açıklamasını şöyle tamamladı: “Tüm bu çalışmalarla Türkiye genelindeki tapu ve kadastro birimlerimizi, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla geldiği, orada bulunmaktan mutlu olduğu güler yüzlü hizmet aldığı, ayrılırken de memnuniyetle ayrıldığı birimler haline getirmenin gayreti içindeyiz. Bugün kuruluşunun 171. yıldönümünü kutlayan Tapu ve Kadastro teşkilatımızın gelişimine ve büyümesine katkı sunan tüm çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz.”

Cumhuriyet Meydanındaki törene SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, Şehzadeler Tapu Müdürü Ali Rıza Bay, Vergi Dairesi Başkanı Ramazan Yaşar, PTT Başmüdürü Bilal Özlü, tapu ve kadastro çalışanları katıldı.