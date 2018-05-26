KADEM Akhisar’da şehit ve gazi yakınları ile iftarda buluştu

Manisa merkez ve ilçe temsilcilerinin katıldığı iftar programı Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Büyük Salon’da düzenlenen etkinliğe Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Manisa Valisi eşi Fatma Dilek Güvençer, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker’in eşi, KADEM Manisa il Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, daire müdürleri ve eşleri ile Gazi ve Şehit yakınları katıldı.

Akhisar Şeyh İsa İmam Hatibi Bayram Ali Uçak’ın duası ardından iftar programı öncesi konuşan KADEM Akhisar temsilcisi Nefise Şükran Füzün, “Kurulduğumuz günden bu yana kadının insan hakları dedik. Çünkü biz kadının cinsiyetçi yaklaşımlardan arınmış kadın ve erkek arasında adaleti önceleyen ve kadının toplumun taşıyıcısı ve tamamlayıcısı olarak gören bir söylemi önce zihinlerimize sonra vicdanlarımıza yerleştirdik. Bizden beklenen sorumluluğu yerine getirmek için bıkmadan usanmadan 3 yıl boyunca adalet dedik. Biz Türkiye’de kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için politika üreten, fikir üreten bir derneğiz. Kadın ve demokrasi derneği olarak bizler toplumda var olan farklı kadın kimliklerini benimsiyor onların taleplerini her fırsatta ve ortamda dile getiriyoruz. Biz kadınlarımızın aile içinde olduğu gibi toplum içinde de hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Türkiye’de uzun yıllardır tüm dünyada olduğu gibi kadınlarımız çok ciddi acılar çekti, çok ciddi hak ihlallerine maruz kaldı. Bunun içinde zihniyet dönüşümünün şart olduğunu düşünüyoruz. Biz kadınlarımızın Uluslararası arenada da sesini gerektiği gibi duyurabilmesini istiyoruz. Ve biz bu çalışmaları yaparken aslında sadece Türkiye’deki kadınların değil bütün Dünya kadınların, düşünüyoruz” dedi.

KADEM Manisa il Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, “Kadın ve Demokrasi Derneği Manisa Temsilciliğinin Akhisar Belediyesi’nin desteği ile düzenlediği iftar programımıza hoş geldiniz. Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM 2013 Dünya Kadınlar Gününde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana kadına, kadınları ilgilendiren her türlü soruna ve gelişmeye çok yönlü bakış açısıyla yaklaştı. Kadınların bugüne kadar kazandığı hakları bir kenara bırakmadan kadının erkeği, erkeğin de kadını tamamladığını dolayısı ile sosyal rollerinde bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden ve merkeze aile kavramını koyan KADEM; Kadının sosyal, siyasal ve ekonomik alanda mevcut statüsünü güçlendirmek, haklarını sağlamlaştırmak için adımlar attı, destek oldu.

Kadınlarımıza toplumda ve aile hayatında daha etkin olabilmeleri birikim ve yeteneklerini daha verimli kullanabilmeleri adına birçok yeni proje, eğitim ve aktiviteler düzenledi ve yaptığı bu çalışmalarla farkını ortaya koydu. Bugüne kadar 43 ilde temsilcilik açtı. Bizler açılan 27. temsilciliğiz.

Kadın olarak; bizler Nene Hatunların, Kara Fatmaların ve Halide Edip Adıvar’ların torunlarıyız. Vatan sağ olsun diyerek Mehmed’i uğurlayan; bu yolda şehit olan, gazi olan canların anneleri, eşleri ve bacılarıyız.

"Sevmekten geri kalma yapan ol, yıkan olma Sevene diken olma, gülü incitme gönül." diyen Yunus Emre’mizin hoşgörüsünü düstur edinen kadınlarız...

Bu yürekle, bu niyetlerle KADEM Manisa çatısı altında toplanan tüm arkadaşlarımla birlikte sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, bu akşam bizlerin burada sizlerle bir araya gelmesine vesile olan Akhisar Belediye Başkanımız Salih Hızlı’ya şükranlarımı sunuyorum.... Son olarak; Bu yolda her zaman enerjisiyle ve duruşu ile bizlere örnek olan çok kıymetli Genel Başkanım Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcım Sümeyye Erdoğan Bayraktar ’ın sizlere selam ve sevgilerini iletiyor, Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.