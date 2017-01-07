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07 Ocak 2017 15:16

Kader mahkumlarına özel tiyatro oyunu

Kader mahkumlarına özel tiyatro oyunu

07 Ocak 2017 15:16

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından ‘Hadi Baba’ adlı tiyatro oyunu hükümlüler için sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Hadi Baba’ adlı tiyatro oyununu Manisa E tipi Açık Ceza ve İnfaz kurumu için sahneledi. Oyunu, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz ve kurum müdürleri de izledi. Eşinden uzun süre önce ayrılmış olan sıkılgan, asosyal roman yazarı Levent’i ‘Her Yerde Aşk’ yayınevi editörünün aramasıyla başlar. Yayınevine değerlendirilmesi için gönderdiği roman çok beğenilmiştir ve basılıp piyasaya sürülmek istenmesi tiyatro severlere mizahi bir dille anlatıldı. İzleyicilere eğlenceli saatler yaşatan Hadi Baba adlı tiyatro oyunu oyuncularının sahnelediği performans ile büyük beğeni topladı.
Oyun sonunda E tipi Açık Ceza ve İnfaz Kurumu müdürleri ve yetkilileri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’e teşekkür ederek, tablo hediye etti ve çiçek takdim etti.



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