Kadın sağlığı 13 haftalık eğitimle anlatıldı

20 Mart 2018 tarihinde başlayan eğitimlerde, devam zorunluluğunu sağlayan kadınlara, katılım belgeleri verildi.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Kadın Sağlığı Eğitim Programı, 13 hafta süren eğitim programının ardından tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi Psikoloğu Tuğçe Başdemir tarafından Atatürk Gençlik Merkezi’nde kadınlara verilen eğitimlerde; üreme organları ve işlevleri, temizlik-beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, cinsellik, iletişim, haklar, çocuklar ve ergenler, genel sağlığı koruyucu davranışlar konuları işlendi. 20 Mart 2018 tarihi itibariyle başlayan eğitimlerde devam zorunluluğunu yerine getiren kadınlara, katılım belgeleri de verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da eğitime katılan kadınların belgelerini alırlarken, yalnız bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün destek ve talimatları doğrultusunda ilçelerde de hayata geçirilen Gençlik Merkezleri’nin önemine değinen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “Bu merkezlerde genç yaşlı demeden herkes için programlar düzenliyoruz. Burada da sizler için hazırlanan 13 haftalık eğitim programının sona ermesinin ardından katılımcı belgelerinizi vermek için bir aradayız. Toplumun en temel birimi olan ailenin şekillenmesi ve bilinçli bir şekilde ilerleyebilmesi için adeta mihenk taşı olan kadınlarımızın, bu eğitimlerden maksimum seviyede bilgi edindiğini düşünüyorum. Sizler de edindiğiniz bilgileri, aile ve yakınlarınıza aktararak; faydalanmasını sağlayacaksınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu da, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarına devam edeceklerini dile getirerek, “Başkanımız Cengiz Ergün’ün destekleriyle bu hizmetlerimizi çeşitlendirerek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da sizler için yine bir arada olacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından, kadınlara katılım belgeleri verildi.