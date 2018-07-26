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26 Temmuz 2018 14:46

Kadınlar Salihli’yi tanıyor

Salihli Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ancak hiç Salihli’yi gezme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik olarak ‘Kadınlarımız Salihli’yi Tanıyor’ çalışmasını hayata geçirerek tanıtım gezileri düzenliyor.

Kadınlar Salihli’yi tanıyor

26 Temmuz 2018 14:46


Manisa’nın Salihli ilçesinde ‘Kadınlarımız Salihli’yi Tanıyor’ çalışması kapsamında Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinden gelen kadınlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte 4 yıllık sürede Salihli’ye kazandırılan yatırımları yerinde görme fırsatı buldu. Tanıtım gezisinin ilk durağı Köprülü Kavşak ve modern pazar yeri oldu. Başkan Yardımcısı Karaoğlu, kavşak ve pazar yeri çalışmaları hakkında kadınlara bilgi verdi. Geçmişi günümüze taşıyan Kent Müzesini ziyaret eden kadınlar, sergilenen eserleri inceledi. Buradan şifalı suyu ve doğal güzelliği ile tanınan Kurşunlu Kaplıcalarına giden kadınlar, çevre düzenlemesiyle baştan aşağı yenilenen şelale yolunda yürüyerek belediyenin üretim serasını gezdi. Salihli’nin ilk ve tek olimpik yüzme havuzuna sahip Atatürk Spor Salonu’nu gezen kadınlar, çocukların ve ailelerin keyifli vakit geçirdiği Masal Ormanı Parkında Türk masal kahramanları ile tanıştı. Karasavcı ve Yağbasan Mahallelerinden gelerek Salihli’yi gezen kadınlar, Gümüş Kafede kendilerine ikram edilen çay ve kahve ile günün yorgunluğunu attı.


Tanıtım gezisini tamamlayan kadınlar, Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Kadınlar, düzenlenen Salihli gezisinden dolayı Başkan Zeki Kayda’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Sosyal belediyecilik adına birçok alanda kültürel etkinlikler ve festivaller gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Zeki Kayda, “Bizim belediyecilik anlayışımız sadece yol, çöp ve temizlik işlerinden ibaret değil. Mahallelerimizde kültürel etkinlikler ve festivaller düzenliyoruz. Hiç gezip görme imkânı bulamayan kadınlarımız için ‘Kadınlarımız Salihli’yi Tanıyor’ çalışmasını başlattık. Bu geziler sayesinde özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımıza Salihli’mizi tanıtıyoruz. Bu anlamda, belediyemizin düzenlediği tanıtım gezileri diğer mahallelerimiz ile devam edecektir” dedi.




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