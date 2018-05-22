Kadınlar zafere doğru pedal çeviriyor

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yine Muğla’ya teslim edilecek olan Türk bayrağı Manisa’nın ardından Balıkesirli kadınlara teslim edilecek.

Muğla Mor Pedal 48 Kadın Bisiklet Derneği’nin ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile tüm Türkiye’de kadın bisikletçiler tarafından erkek bisikletçilerin eşliğinde gerçekleştirilecek olan ‘Türk Kadınının Zaferi’ bisiklet turu projesinin Manisa etabında bayrak değişimi yaşandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Muğla’dan başlayan ve yaklaşık 3,5 ay boyunca devam ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yine Muğla’da tamamlanacak bisiklet turunda İzmir’den kadın bisikletçiler adına Selda Erbay, Türk bayrağını Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Şahin’e teslim etti.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Emekliler Parkı’nda düzenlenen bayrak değişim töreninde konuşan Şahin, kıymetli bir anı ölümsüzleştirmek için toplandıklarını belirterek, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayram’ında tamamlanması düşünülen ‘Türk kadınının zaferi bisiklet turu’, ‘El ele elden ele 81 ile’ sloganı ile ülkemizin 81 ilini kapsayan nitelikte büyük çapta uygulanacak bu projenin Manisa ayağını bisikletli kadınlar öncülüğünde tüm Manisalı hemşehrilerimizle desteklemekten gurur duyuyoruz. Türk Kadınının geçmişten bugüne dek neler yapabildiğinin, gerek vatan, gerek toprak, gerekse bu vatan toprakları üzerinde al al dalgalanan şanlı Türk bayrağımız söz konusu olduğunda en önde kendine yer bulduğunu gururla okuyor, anlatıyor, yaşıyor ve yaşatıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından İzmirli kadın bisikletçiler adına Selda Erbay, Türk bayrağını öperek Manisalı kadın bisikletçiler adına Özlem Şahin’e teslim etti. Şahin de bayrağı öperek teslim alıp, "Şanlı bayrağımızı şerefimle koruyacağıma söz veriyorum" dedi.

Yapılan törenin ardından bir açıklama yapan Şahin, "Türk Kadının Zaferi Bisiklet turu projesi kapsamında bugün İzmirli bisikletli kadınlardan bayrağımızı teslim aldık. Yarın 6. gün Balıkesir’e teslim edeceğiz. Yaklaşık 125 kilometre ve 15 kişilik bir ekiple gideceğiz. Hepsine başarılar diliyorum. Kazasız belasız gidip gelelim nasipse" şeklinde konuştu.

İzmir Bisikletli Kadınlar ve Bisikletli Anneler Grubu adına bayrağı Aydın ekibinden alan ve İzmir etabını tamamlayarak Manisa ekibine teslim eden Selda Erbay ise şunları söyledi:

"Biz bayrağımızı taşıdık. Bayrağı dün Aydınlı bisikletli kadınlardan bebeğimle birlikte aldım. Bugün o da benimle geldi. Bisikletin hayatın her alanında yaygınlaşmasını diliyoruz, amacımız da bu; kadına ve bisiklete dikkat çekmek. Umarım herkes artık arabadan inip bisiklete biner amacımız bu."

Bayrak devir teslim töreninin ardından kadınlar ve onlara destek veren erkekler bisikletçiler şehir turu atarak, bayrağı Balıkesirli kadınlara teslim etmek üzere yola çıktı.