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11 Haziran 2018 11:35

Kadir Gecesinde 5 bin kişiye sütlaç dağıtıldı

Kula Süt Üreticileri Birliği tarafından Kadir Gecesinde, Şah Süleyman Camiinde Teravih Namazı çıkışında 5 bin kişiye sütlaç dağıtıldı.

Kadir Gecesinde 5 bin kişiye sütlaç dağıtıldı

11 Haziran 2018 11:35


Kula Süt Üreticileri Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak Kadir Gecesinde düzenlenen sütlaç dağıtımı bu sene de devam etti. Sütlaç dağıtımı için Şah Süleyman Camii önünde kurulan stantta yaklaşık 5 bin kişiye sütlaç dağıtıldı.


İslam inancına göre rahmet, bereket ve mağfiret ayı olarak da bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ayında, içinde Ramazan ayı bulunmayan 1000 aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi’nde, her yıl geleneksel olarak sütlaç dağıtımı yapıklarını dile getiren Kula Ssüt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, birliğimiz tarafından sütlaç dağıtımı yaparak, vatandaşlarımızın kandilini kutluyor, hayır ve dualarını alıyoruz" ifadelerini kullandı.


Sütlaç dağıtımına Kula Süt Üretici Birliği Başkanı Harun Uysal, Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, Süt Üreticileri Birliği yöneticileri ve üyeleri katıldı.




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