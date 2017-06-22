Kadir Gecesinde 7 bin kişi birlikte iftar açtı

Kula ilçesinde her yıl geleneksel hale gelen Kadir Gecesi İftar programı bu yıl Yunus Emre Mahallesindeki Yunus Emre Türbesinde yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle Mevlana Caddesii Şah Süleyman Camii önünde yapıldı. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Yunus Emre’yi anma etkinlikleri, Ramazan ayına rastladığı için kapsamlı bir iftar yemeği Kula Merkezde gerçekleştirildi. İftar öncesi Kula ilçesinde görevli din görevlileri tarafından Mevlidi şerif okundu.

İftar yemeği öncesi konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Bu yıl Yunus Emre Mahallesinde yapılan çevre düzenlemesi sebebiyle iftarımızı şehir merkezinde bulanan güzel camimiz Şah Süleyman Camii önünde yapalım dedik ve bugün siz dostlarımız ile bir aradayız. Yaklaşık bir ay önce Ramazanı Şerifin gelişini mutlukla karşılamıştık. Bugün de mübarek Kadir Gecemizi hep birlikte mutlu bir şekilde idrak ediyoruz. Cümlemizin Mübarek Kadir gecesini kutluyorum." dedi.