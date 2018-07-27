Kimi vatandaş kafasına geçirdiği poşetle yağmurdan korunmaya çalışırken, cuma namazında saf tutan bazı vatandaş namazı bırakıp kaçtı bazısı ise namaz kıldıkları hasırlarla korunmaya çalıştı.

Manisa’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Fırtınayla birlikte şiddetini arttıran sağanak yağış Manisalıları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için seçtiği yöntemler de dikkat çekti. Kimi vatandaş yağmurdan korunmak için binaların kenarlarından yürümeyi tercih ederken kimisi ise kafasına geçirdiği poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağmur Cuma namazını kılan cemaati de olumsuz etkiledi. Yağmura direnemeyen bazı cemaat namazı bırakarak camiden ayrılırken kimisi ise namaz kıldıkları hasırları başlarına geçirerek yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanak yağış etkisini kaybederken meteorolojiden alınan bilgiye göre hafta sonu güneşli ve sıcak bir hava Manisalıları bekliyor.